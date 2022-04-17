Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:51

Медведева обратилась к травмированному Семененко: «Ты нам нужен»

Евгения Медведева поддержала травмированного Евгения Семененко
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Евгения Медведева в соцсетях поддержала Евгения Семененко.

Вчера, 16 апреля, выступая на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, фигурист упал, заходя на прыжок и ударился головой. Он не смог самостоятельно подняться и его унесли на носилках. Врачи диагностировали у Семененко сотрясение мозга.

«Евгений, выздоравливай! Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо! Ты нам нужен», — написала Медведева в социальных сетях.

18-летний Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года, на Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин.

Фигурное катание
Евгений Семененко
Евгения Медведева
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Семененко не имеет претензий к организаторам шоу, на котором фигурист получил травму из-за падения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости