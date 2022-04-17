Медведева обратилась к травмированному Семененко: «Ты нам нужен»

Российская фигуристка Евгения Медведева в соцсетях поддержала Евгения Семененко.

Вчера, 16 апреля, выступая на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, фигурист упал, заходя на прыжок и ударился головой. Он не смог самостоятельно подняться и его унесли на носилках. Врачи диагностировали у Семененко сотрясение мозга.

«Евгений, выздоравливай! Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо! Ты нам нужен», — написала Медведева в социальных сетях.

18-летний Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года, на Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин.