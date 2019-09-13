Елизавета Туктамышева: «Если хочу оставаться конкурентоспособной, надо усложнять программы по максимуму»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к новому сезону. По словам чемпионки мира и Европы-2015, в короткой программе она предстанет в необычном образе.

— У меня по большому счету нет выбора, если я хочу оставаться конкурентоспособной, — цитирует «РИА Новости» Туктамышеву. — Надо развиваться, усложнять программы по максимуму, разнообразить катание. Моя короткая программа Oblivion показывает меня немножко с другой стороны, чем обычно. Хочется уже увидеть, как это будет воспринято судьями. Произвольная программа вызывает куда меньше волнения. Там я остаюсь собой, игривой, веселой, мне очень нравится и сама программа, и музыка, а в этом случае, как показывает практика, программу всегда хорошо воспринимают.

— Откуда взялась идея оставить короткую постановку, которую сделала Ше-Линн Бурн, но поменять в ней музыку?

— Это была идея всего нашего тренерского совета, которому я полностью во всех отношениях доверяю.

— Ожидание первого старта сравнимо с тем, что было год назад?

— Тогда все было гораздо спокойнее. Сейчас стало более волнительным. Все-таки в своем самом первом выступлении я собираюсь предстать перед судьями в достаточно непривычном для себя образе. Это как взять и целиком сменить собственный гардероб перед выходом в свет. Естественно, меня беспокоит, какой окажется премьера.