Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе

Победительница юниорского финала "Гран-при"-2014/15 и II юношеских Олимпийских Игр Полина Цурская в эфире телеканала "Дождь" рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе.

- Когда я от нее уходила, год назад, это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы, - приводит портал nevasport.ru слова фигуристки.

Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой. В сезоне-2018/19 фигуристка неудачно выступила в серии "Гран-при", а на чемпионате страны заняла лишь 14-е место.

В конце мая этого года 17-летняя Цурская объявила о завершении карьеры.

Она обыгрывала Медведеву, но закончила в 17 лет