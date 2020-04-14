Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, как перерыв в тренировках из-за пандемии коронавируса отразится на ее подготовке.

— У нас такого не было раньше, — цитирует ТАСС Косторную. — Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придется как-то с этим справляться.

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.