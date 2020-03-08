Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в интервью «СЭ» высоко оценил другую россиянку Камилу Валиеву, которая выиграла юниорский чемпионат мира.

— Что скажете о Камиле Валиевой?

— Она потрясающая, но также были хороши и корейские фигуристки, которые катались очень выразительно. У Камилы очень красивые линии. Возможное повышение возрастного ценза? Я не готов сказать здесь что-то определенное. Есть правила — а мы, тренеры и фигуристы работаем по ним. Нужно побольше связок — хорошо, мы их сделаем, выучим. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.