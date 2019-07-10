Авербух назвал Тарасову столпом, на котором стоит российское фигурное катание

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и режиссер ледовых шоу-проектов Илья Авербух отметил, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова является столпом отечественного фигурного катания.

Тарасова в бытность тренером привела целый ряд фигуристов к олимпийским наградам, ныне она на постоянной основе работает комментатором.

- Она (Тарасова) — действительно легенда. Это человек, которым страна должна гордиться, которого страна должна ценить и которому должна оказывать всестороннюю поддержку и почести, - сказал Авербух в подкасте "РИА Новости". - Потому что это тот столп, на котором стоит российское, а в прошлом советское фигурное катание. Мы опираемся на таких людей, как Тарасова, (Тамара) Москвина, (Алексей) Мишин