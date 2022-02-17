Фигуристка Косторная рассказала о том, что будет учиться на психолога

Российская фигуристка Алена Косторная в Instagram рассказала о своем переезде и учебе в институте.

«Да, я действительно переехала. Взрослая жизнь мне показалась намного более тяжелой, чем я ее представляла. Но ничего, я потихоньку справляюсь, учусь, и это новый опыт. Очень рада, что у меня что-то получается.

На данный момент я поступила на психолога. Это, наверное, будет правильно, если я буду и тренером, и психологом, получу оба образования, потому что это очень поможет спортсменам. В мед я пока никак не готовлюсь. Только мечтаю, но я сделаю все», — рассказала фигуристка.

Ранее 18-летняя спортсменка рассказала, что получила еще один перелом руки, на этот раз — левой. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.