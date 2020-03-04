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Андрей Мозалев — о втором месте в короткой программе на ЮЧМ: «Настраиваюсь на произвольную уже сейчас»

18:55

Российский фигурист Андрей Мозалев, занимающий второе место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в соревнованиях одиночников, отметил, что не испытывал особо волнения перед выступлением в Таллине. За прокат 16-летний спортсмен получил 84,31 балла.

— Настроение было хорошее и боевое, — сказал Мозалев. — Волнение всегда есть, зависит и от турнира тоже. Но до этого я выступал на юниорским этапах Гран-при, в финале серии, соперники то те же самые. Стараюсь ни о чем не думать, чтобы себя не накручивать. На произвольную настраиваюсь уже сейчас.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 6 марта, начиная с 19.15 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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