Российский фигурист Андрей Мозалев, занимающий второе место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в соревнованиях одиночников, отметил, что не испытывал особо волнения перед выступлением в Таллине. За прокат 16-летний спортсмен получил 84,31 балла.

— Настроение было хорошее и боевое, — сказал Мозалев. — Волнение всегда есть, зависит и от турнира тоже. Но до этого я выступал на юниорским этапах Гран-при, в финале серии, соперники то те же самые. Стараюсь ни о чем не думать, чтобы себя не накручивать. На произвольную настраиваюсь уже сейчас.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 6 марта, начиная с 19.15 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)