Александра Трусова: «Наконец-то у меня медленная музыка»

Российская фигуристка Александра Трусова после контрольного проката короткой программы в Москве рассказала об эмоциях от выступления.

— Немного волновалась, все-таки был долгий перерыв. Сегодня хотела показать свою программу хорошо, представить себя с другой стороны. У меня наконец-то медленная музыка, — поделилась обладательница прыжковых рекордов. — Новая Трусова, которую обещал Плющенко? Да, чувствую, что я меняюсь. Насчет роста не знаю, я не измеряла себя. Наверное, выросла, но на моей технике это не сказывается. Оцениваю, что готова на 60 процентов. Тройной аксель я пока не делаю стабильно, но хочу делать и этот прыжок, вообще прыгать как можно больше. Очень жалко, что сезон такой. Хотелось, чтобы мы летали в разные страны. Но рада, что какие-то соревнования будут. Онлайн-турниры? Мне все-таки больше нравится со зрителями. (Дмитрий Кузнецов)