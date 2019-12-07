Александра Трусова: «На сальхове я поторопилась»

Россиянка Александра Трусова, которая вошла в историю, первой из женщин исполнив четверной флип на соревнованиях, раскритиковала себя за неудачную произвольную программу, в которой она попыталась исполнить пять четверных прыжков, но сделала три. 15-летняя россиянка заняла третье место в финале «Гран-при».

— Я очень плохо откатала программу. Помимо того, что я первой в мире прыгнула четверной флип, я сделала бабочку, поэтому расстроилась и прыгнула другой четверной, — сказала Трусова.

— Но все же: четверной флип, первый в истории.

— Да, это было одной из моих задач на Финал «Гран-при». Я хотела показать еще флип. Хотела исполнить пять четверных, но немножко не получилось.

— Почему не получилось?

— Волнение все-таки. На сальхове я поторопилась. Думала: сейчас сделаю еще сальхов, а потом все остальное! А на тулуп во второй половине уже меньше сил осталось. В первой половине программы я бы его, конечно, сделала.

— На тренировке программа с пятью четверными получалась?

— Да, я уже катала. Обидно, что не получается на соревнованиях собраться.

— Вы с Анной Щербаковой сговорились прыгать четверной флип в один день?

— Нет, не сговаривались. Я выучила его еще в конце прошлого года. Но не было времени, чтобы его вкатывать. А сейчас вроде бы все остальное получалось, поэтому и его решила попробовать.

— Почему вы не рискнули ее и аксель в произвольную программу поставить?

— У меня и так пять прыжков, с любого из которых я могла упасть. Так что аксель пока будет только в короткой.

— Есть ли желание попробовать и четверной риттбергер?

— Да, мне бы хотелось собрать все четверные прыжки. Думаю, попробую в конце сезона. Сейчас главное — стабильно выполнять то, что у меня уже есть.

— Что вы чувствовали, когда катались?

— Была максимально сосредоточена на своих элементах, старалась отвлечься от всего, что вокруг, не смотреть, сколько зрителей.

— Юдзуру Ханю сказал, что ему было бы уже сложно соревноваться с вами по исполнению четверных прыжков. Что вы об этом скажете?

— Скажу, что он большой молодец. Он прошел две Олимпиады и выиграл их. Он очень долго в спорте. Он катался уже тогда, когда я еще не каталась. Может быть, даже когда я еще не родилась. (Екатерина Беспалова)