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Сегодня, 11:01

Семененко дорабатывает программу с хореографом Ришо во Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Евгений Семененко находится во Франции с тренером Алексеем Мишиным и дорабатывает программу с французским постановщиком Бенуа Ришо, рассказала тренер Татьяна Мишина.

«Сейчас Евгений с Алексеем во Франции. С Бенуа Ришо там программу дорабатывают, есть такая возможность. Настроен хорошо на новый сезон», — цитирует Мишину ТАСС.

20-летний Семененко является двукратным чемпионом России (2023, 2024), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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