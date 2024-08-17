Семененко дорабатывает программу с хореографом Ришо во Франции

Фигурист Евгений Семененко находится во Франции с тренером Алексеем Мишиным и дорабатывает программу с французским постановщиком Бенуа Ришо, рассказала тренер Татьяна Мишина.

«Сейчас Евгений с Алексеем во Франции. С Бенуа Ришо там программу дорабатывают, есть такая возможность. Настроен хорошо на новый сезон», — цитирует Мишину ТАСС.

20-летний Семененко является двукратным чемпионом России (2023, 2024), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).