Евгения Медведева может завершить участие в шоу «Ледниковый период» после ухода Милохина

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин, который является одним из капитанов нового сезона «Ледникового периода», заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сняться с проекта из-за ухода ее партнера, тиктокера Дани Милохина.

«У них были номера готовые, а потом — бац! — и заявляет, что не будет принимать участите в проекте. Жалко, конечно, парень талантливый, но он сам вправе выбирать, что ему делать. Не так просто будет найти Евгении Медведевой нового партнёра. Все артисты, у всех график — это непростая задача. Будет искать, конечно.

Есть риск, что Медведева снимется с проекта? Да, такой риск есть. Будут ли еще какие-то изменения в составах? Все остальные на месте, катаются», — сказал Жулин Metaratings.ru.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на «усталость».

Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.