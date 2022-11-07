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Сегодня, 15:16

Актер Колесников — об эмоциях перед прокатом на «Ледниковом периоде»: «Совершенно не волнуюсь. На льду случится, что случится»

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Актер театра и кино Иван Колесников поделился с корреспондентом «СЭ» эмоциями перед прокатом в шоу «Ледниковый период». Колесников выступает в паре с Татьяной Тотьмяниной.

«Совершенно не волнуюсь перед прокатом. На льду случится, что случится. Только там будет понятно. У нас веселый прокат. Там будут естественно поддержки. Все тяжелее и тяжелее удивлять чем-то. Столько всего выдумывают из головы наши тренера. Но какие-то новые элементы я делаю», — сказал Колесников корреспонденту «СЭ».

В субботу, 12 ноября, в эфире Первого канала выйдет пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

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