Актер Колесников — об эмоциях перед прокатом на «Ледниковом периоде»: «Совершенно не волнуюсь. На льду случится, что случится»

Актер театра и кино Иван Колесников поделился с корреспондентом «СЭ» эмоциями перед прокатом в шоу «Ледниковый период». Колесников выступает в паре с Татьяной Тотьмяниной.

«Совершенно не волнуюсь перед прокатом. На льду случится, что случится. Только там будет понятно. У нас веселый прокат. Там будут естественно поддержки. Все тяжелее и тяжелее удивлять чем-то. Столько всего выдумывают из головы наши тренера. Но какие-то новые элементы я делаю», — сказал Колесников корреспонденту «СЭ».

В субботу, 12 ноября, в эфире Первого канала выйдет пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».