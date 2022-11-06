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Сегодня, 10:30

Медведева сравнила Милохина со своим новым партнером

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сравнила своего экс-партнера Даню Милохина с актером Федором Федотовым, с которым вчера откатала первые два номера на проекте. Несколько дней назад блогер Даня Милохин неожиданно покинул проект.

— Вы поставили два новых разных номера буквально за неделю.

— За три дня.

— Как удалось пережить такое?

— Это оказалось не так сложно пережить, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что Феде тоже со мной комфортно. Мне именно по росту, скорости, умениям с ним очень комфортно. Самое главное, что мы, как люди, взаимно уважаем друг друга. Как оказалось, для меня это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнер и партнерша должны уважать друг друга и взаимодействовать между собой.

Даня Милохин и&nbsp;Евгения Медведева. «Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
Фигурное катание
Евгения Медведева
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Медведева — об оценках в «Ледниковом периоде»: «Предвзятость расстраивает до слез»
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