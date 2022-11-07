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Сегодня, 15:22

Домнина — о прокате с Башаровым на «Ледниковом периоде»: «Мы очень довольны. Хотелось бы продолжать так же»

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Бронзовый призер олимпийских игр Оксана Домнина прокомментировала «СЭ» прокат на «Ледниковом периоде». Домнина выступает в паре с актером Маратом Башаровым.

«Мы очень довольны нашим прокатом. Хотелось бы продолжать так же. В первую очередь для нас важно делать хорошие номера, а там уже поймут нас, оценят нас — это решение судей. Сегодня мы получили удовольствие. У нас сегодня очень веселый, игровой номер. Будут драматичные номера, но чуть-чуть попозже», — сказала Домина корреспонденту «СЭ».

В субботу, 12 ноября, в эфире Первого канала выйдет пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

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