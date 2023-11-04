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Сегодня, 20:00

Левито победила на «Гран-при Франции», Губанова — шестая

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская фигуристка Изабо Левито выиграла третий этап «Гран-при Франции».

За произвольную программу она получила 131,39 балла, а по сумме двух программ набрала 203,22.

Второе место на турнире заняла Нина Пинзарроне из Бельгии (198,80 балла), третье — японка Рион Сумийоши (197,76).

Представительница Грузии Анастасия Губанова заняла шестое место, хотя после короткой программы была второй. За произвольную программу девушка получила 120,93 балла.

«Гран-при Франции»

Женщины

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) — 203,22
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 198,80
3. Рион Сумийоши (Япония) — 197,76
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 190,96
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 190,02
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 187,66

Произвольная программа

1. Рион Сумийоши (Япония) — 136,04
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 133,06
3. Изабо Левито (США) — 131,39
4. Вакаба Хигучи (Япония) — 129,73
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 124,66
6. Леа Серна (Франция) — 122,02
7. Анастасия Губанова (Грузия) — 120,93

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Изабо Левито
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