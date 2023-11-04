Губанова нецензурным русским словом прокомментировала оценки на «Гран-при Франции»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова матерным словом на русском языке отреагировала на оценки за произвольную программу на «Гран-при Франции».

После того, как судьи поставили ей за прокат 120,93 балла 20-летняя спортсменка выругалась нецензурным русским словом в зоне кисс-энд-край и хотела уйти, но ее остановил тренер Евгений Рукавицын, сказав «ни в коем случае».

По сумме двух программ Губанова набрала 187,66 балла и заняла шестое место.