Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 20:04

Губанова нецензурным русским словом прокомментировала оценки на «Гран-при Франции»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Губанова.
Фото AFP

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова матерным словом на русском языке отреагировала на оценки за произвольную программу на «Гран-при Франции».

После того, как судьи поставили ей за прокат 120,93 балла 20-летняя спортсменка выругалась нецензурным русским словом в зоне кисс-энд-край и хотела уйти, но ее остановил тренер Евгений Рукавицын, сказав «ни в коем случае».

По сумме двух программ Губанова набрала 187,66 балла и заняла шестое место.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
3
0
Читайте также
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левито победила на «Гран-при Франции», Губанова — шестая
Новости
RSS RSS
Все новости