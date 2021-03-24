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Щербакова закроет произвольную программу у женщин на ЧМ

19:05
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На чемпионате мира-2021 по фигурному катанию стало известно расписание выступлений в произвольной программе в соревнованиях женщин.

Первой из россиянок произвольную программу представит двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, получившая 13-й стартовый номер.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева стартует в заключительной разминке (22-й стартовый номер). Последней на лед выйдет трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (24-й стартовый номер).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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