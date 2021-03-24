Щербакова закроет произвольную программу у женщин на ЧМ

На чемпионате мира-2021 по фигурному катанию стало известно расписание выступлений в произвольной программе в соревнованиях женщин.

Первой из россиянок произвольную программу представит двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, получившая 13-й стартовый номер.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева стартует в заключительной разминке (22-й стартовый номер). Последней на лед выйдет трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (24-й стартовый номер).