Щербакова закроет произвольную программу у женщин на ЧМ
19:05
На чемпионате мира-2021 по фигурному катанию стало известно расписание выступлений в произвольной программе в соревнованиях женщин.
Первой из россиянок произвольную программу представит двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, получившая 13-й стартовый номер.
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева стартует в заключительной разминке (22-й стартовый номер). Последней на лед выйдет трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (24-й стартовый номер).
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...