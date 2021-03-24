Елизавета Туктамышева рассказала о своих мыслях по ходу короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Российская фигуристка откаталась чисто впервые в сезоне и занимает третье место.

«Я уже видела, что у меня лучшая техника в короткой программе, — сказала Туктамышева. — Очень рада. Лучший момент был, когда я приземлила тройной флип, прыжки закончились, и я подумала: «Да, наконец-то все чисто! Только не делай ничего глупого на вращениях и дорожке». Так что да, после флипа я была рада, после просто наслаждалась моментом».

После короткой программы первое место занимает еще одна представительница России Анна Щербакова.

(Анастасия Плетнева)