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Коляда упал с тройного акселя в произвольной программе на ЧМ

16:28
Михаил Коляда. Фото AFP
Михаил Коляда. Фото AFP
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с падением исполнил произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер.

На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.

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