Коляда упал с тройного акселя в произвольной программе на ЧМ
16:28
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с падением исполнил произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.
Он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер.
На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.
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Зачет
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5
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