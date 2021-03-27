Коляда упал с тройного акселя в произвольной программе на ЧМ

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с падением исполнил произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер.

На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.