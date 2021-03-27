Дебютант чемпионат мира Евгений Семененко рассказал о своих прокатах в Стокгольме и о поддержке Елизаветы Туктамышевой. Фигурист из группы Алексея Мишина чисто исполнил обе программы в Швеции.

— Доволен, что все запланированное получилось, будем работать дальше. Над всем, над чем только можно — над второй оценкой, над скольжением, усложнять заходы, прыжковый контент. Или вперед, — отметил Семененко.

— Чья идея со сменой костюма?

— На первые старта четыре у меня был просто старый костюм, а после четвертого этапа с тренерами подумали, что нужно что-то добавить, чтобы смотрелось более необычно. Благодарен Марии Евстигнеевой за проделанную работу над костюмами, что она смогла больше передать образ моей программы. Она его шила.

— Давили ожидания трех квот?

— Старался не думать, настраивался на прокаты, там уже, как будет. Считаю, что все, что мог, я сделал, что могу на данный момент.

— Лиза Туктамышева вчера выиграла серебро. Удалось ее поздравить?

— Пока с Лизой не встречался, но смотрел ее в прямом эфире. Был очень рад, что Лиза смогла вытерпеть, показать результат своих тренировок, она работала и она большая молодец.

— Хотелось бы поехать на командный чемпионат мира?

— Конечно, всегда рад поучаствовать в новых для себя стартах. Если буду выступат ь, будем тренироваться, настраиваться.

— Как дела с четверным риттбергером?

— Риттебергер в прошлые дни не делал, решили, что это риск неоправданный, чтобы я вставлял в программу один очень сложный четверной. Работаю над ним, пытаюсь стабилизировать, но это уже прыжок намного большей сложности, нужна специальная подготовка, тренировки, более усердно нужно работать. Если вставлять в программу, то там все прыжки смещаются на один. Программа не в риттебргере, а в том, чтобы дальше катать программу. На чемпионате России не получилось, нужно было тогда катать набор полегче.

(Анастасия Плетнева)