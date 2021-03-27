Ягудин оценил выступление Коляды с падением в произвольной программе на ЧМ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Михаила Коляды, который с падением исполнил произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Голос дрожит, нервов не хватает. С трепетом мы относимся к нашим фигуристам. Они выходят на лед и с ними выходит часть души зрителя. К сожалению, падение на акселе, но настолько тонко он чувствовал мелодию, что не хочется об этом говорить. Человек просто слышит музыку. С первой до последней минуты выступления замирает дыхание. Миша погружает нас в свои классические постановки. Нереально талантливый спортсмен. Здесь не хочется говорить о прыжках, надо кричать о целостности композиции», - сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

Коляда за произвольную программу получает 178,52 балла, набрав 272,04 балла по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает второе промежуточное место.