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Сечина избрана на пост президента Федерации конного спорта в третий раз

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Марина Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР) на четырехлетний срок, информирует ТАСС. Делегаты на отчетно-выборной конференции в Москве проголосовали за ее кандидатуру единогласно.

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Сечину избрали президентом ФКСР в третий раз, она занимает эту должность с 2016 года.

За это время в России прошли отборочный турнир Олимпийских игр по конкуру и выездке «Токийский тур», чемпионат Евразии, генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) и международный семинар судей по выездке.

В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности FEI. В ноябре 2023 года она была переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта и сохранила членство в правлении организации.

Источник: ТАСС
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