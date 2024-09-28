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В российском конном спорте ежегодно проводятся около 200 допинг-тестов у животных

Алина Савинова
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Глава антидопингового комитета при Федерации конного спорта России (ФКСР) Екатерина Забегина рассказала, какое количество допинг-проб ежегодно берется у российских лошадей.

«Российские ипподромы» исследуют в среднем 200 проб в год, и это очень неплохой уровень. Все пробы с 2022 года исследуются в дубайской лаборатории», — приводит ТАСС слова Забегиной.

Также она ответила на вопрос о том, по какому принципу в России выбираются лошади для допинг-тестирования.

«Обычно это лошади, занявшие в турнире/ скачке/заезде первые три места. В спорных случаях ветврачи и судьи могут принять решение о спорадических исследованиях, и пробы берут от лошадей, чей статус здоровья вызывает у официальных лиц сомнения», — добавила глава ФКСР.

Источник: ТАСС
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