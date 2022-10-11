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11 октября, 10:10

В РУСАДА заявили о 95 случаях нарушений антидопинговых правил с начала года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 95 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в нынешнем году.

«С января по сентябрь 2022 года РУСАДА выявлено 95 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в период с января по сентябрь взяло 8700 допинг-проб у российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16013575
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РУСАДА с января по сентябрь взяло у спортсменов 8700 проб
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