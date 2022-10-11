В РУСАДА заявили о 95 случаях нарушений антидопинговых правил с начала года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 95 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в нынешнем году.
«С января по сентябрь 2022 года РУСАДА выявлено 95 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы антидопингового агентства.
Ранее сообщалось, что РУСАДА в период с января по сентябрь взяло 8700 допинг-проб у российских спортсменов.
Источник: https://tass.ru/sport/16013575
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