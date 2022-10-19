РУСАДА продолжит проверять на допинг бодибилдеров, несмотря на лишение статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет продолжать тестировать отечественных бодибилдеров, несмотря на лишение аккредитации.

«Российское антидопинговое агентство намерено продолжать тестировать отечественных бодибилдеров, несмотря на то что международная федерация по этому виду спорта оказалась лишена статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Так, на недавнем чемпионате России по бодибилдингу, который проходил в Москве в середине октября, наши сотрудники производили отбор проб у ряда участников соревнований», — приводит ТАСС слова специалиста по связям с общественностью РУСАДА Галины Ковровой.

18 октября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признал Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) не соответствующей своему кодексу.

После лишения аккредитации представители IFBB не могут занимать какие-либо посты в ВАДА. Вся деятельность IFBB, которая связана с допинг-тестированием, будет контролироваться третьей стороной за счет международной федерации.