Министр спорта Колобков: «Считаю, что все делаю правильно»

Министр спорта РФ Павел Колобков после санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов заявил, что целиком и полностью понимает свой уровень ответственности, но считает, что все делает правильно.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю, — приводит РИА «Новости» слова Колобкова. — Вы знаете мое отношение к антидопингу. Все, что я сделал и делаю, продолжал бы делать и дальше, потому что я поступаю правильно. Если бы была возможность отмотать пленку назад, все было сделано правильно.

В понедельник исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.