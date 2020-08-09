Вице-чемпионка Олимпиады Шмелева рассказала о продаже призового автомобиля. Теперь она использует самокат

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, четырехкратная чемпионка мира по велогонкам на треке Дарья Шмелева рассказала о том, как самокат заменяет ей велосипед.

«Автомобиль BMW, подаренный за второе место в командном спринте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро? Его я сразу продала, так как у меня нет водительских прав, — цитирует Шмелеву Teamrussia.pro. — Да и квартирный вопрос нуждается в решении. Деньги внесла на банковский депозит. К тому же для первой машины «беха» — слишком круто.

Когда придет время, куплю себе что-нибудь попроще, что не так жалко. А пока обойдусь самокатом. Для него права не нужны. У меня есть самокат с электрической тягой. В дни отдыха с велосипеда пересаживаюсь на него и спокойно разъезжаю по улицам. Этот аппарат можно легко сложить и перевезти, весит он порядка двадцати килограммов. Максимальная скорость движения — 30 километров в час».

25-летняя Дарья Шмелева также завоевала девять золотых медалей чемпионатов Европы и две — на Европейских играх.