Велогонщица Лысенко о победе на ЧМ: «Я уже ни на что не рассчитывала»

Велогонщица сборной России и команды «Марафон-Тула» Алина Лысенко поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира в дисциплине кейрин.

В финале она выиграла у 8-кратной чемпионки мира Леа Фридрих 0,006 секунды.

«В спринте я стала только восьмой, особо уже ни на что не рассчитывала сегодня, просто решила отдать себя всю по максимуму в этой гонке. Получилось выиграть, и я этому очень рада. Хочу поблагодарить всех за поддержку: родителей, тренеров, персонал, всех, кто помогал мне добиться этого результата», — отметила после финиша Алина Лысенко.

Для 23-летней Лысенко это первое золото чемпионата мира. В 2025 году россиянка завоевала бронзовую медаль мирового первенства в индивидуальном спринте. В феврале 2026 года спортсменка стала чемпионкой Европы в кейрине.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max