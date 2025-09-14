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14 сентября 2025, 20:06

Участники пропалестинской акции прервали этап велогонки «Вуэльта»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пропалестинские демонстранты прервали финальный этап велогонки «Вуэльта Испании» в Мадриде, сообщает РИА «Новости».

Во время велогонки в центре Мадрида начались столкновения протестующих с полицией. В процессе люди прорвались на трассу, в результате чего соревнования пришлось остановить.

Ранее аналогичная ситуация произошла 3 сентября во время 11-го этапа «Вуэльты». Тогда велогонку остановили за 3 километра до финиша без определения победителя этапа.

9 сентября организаторы зафиксировали время за 8 километров до финиша из-за вмешательства протестующих на 16-м этапе велогонки.

Источник: РИА «Новости»
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