Участники пропалестинской акции прервали этап велогонки «Вуэльта»

Пропалестинские демонстранты прервали финальный этап велогонки «Вуэльта Испании» в Мадриде, сообщает РИА «Новости».

Во время велогонки в центре Мадрида начались столкновения протестующих с полицией. В процессе люди прорвались на трассу, в результате чего соревнования пришлось остановить.

Ранее аналогичная ситуация произошла 3 сентября во время 11-го этапа «Вуэльты». Тогда велогонку остановили за 3 километра до финиша без определения победителя этапа.

9 сентября организаторы зафиксировали время за 8 километров до финиша из-за вмешательства протестующих на 16-м этапе велогонки.