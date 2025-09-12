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12 сентября 2025, 07:56

Велокоманда Israel-Premier Tech официально поменяет название на следующей гонке

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта

Велокоманда Israel-Premier Tech сократит название до аббревиатуры IPT для двух гонок Мирового тура, которые пройдут в ближайшие дни в Канаде.

Это делается ради того, чтобы избежать пропалестинских акций протеста, серьезно повлиявших на три этапа многодневки «Вуэльта Испания». Организаторы Гран-при Квебека (12 сентября) и Гран-при Монреаля (14 сентября) попытаются убрать слово «Израиль» везде, где это возможно.

Ранее в Канаде по соображениям безопасности и из-за возможных беспорядков было принято решение не пускать публику на матч Кубка Дэвиса, в котором канадские теннисисты встречаются с израильтянами.

Выступление Israel-Premier Tech на испанской «Вуэльте» привело к изменению маршрута трех этапов, что существенно отразилось на спортивных результатах. С этим теперь предстоит разбираться суду Мадрида. В среду гонщики проголосовали за отмену оставшихся этапов «Вуэльты», если протесты повлияют на их проведение. Ради обеспечения безопасности на заключительных этапах гонки правительство Испании дополнительно привлекло полторы тысячи полицейских.

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Велоспорт
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