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14 россиян попали в заявку на чемпионат Европы по велошоссе

Игнат Заздравин
Корреспондент

14 российских спортсменов включены в заявку на чемпионат Европы по велогонкам на шоссе.

Об этом рассказал главный тренер сборной России Иракли Абрамян, слова которого приводит ТАСС.

В элите выступят Наталья Фролова и Артем Ныч. Анастасия Самсонова, Валерия Валгонен, Диана Смирнова, Алена Иванченко, Илья Савекин, Даниил Казаков, Марк Крючков и Григорий Скорняков попали в заявку на соревнования для спортсменов не старше 23 лет, а в юниорские старты включили Полину Даньшину, Аглаю Кокареву, Марка Попова и Ярослава Просандеева.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет с 1 по 5 октября 2025 года во Франции, в департаментах Дром и Ардеш.

Источник: ТАСС
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