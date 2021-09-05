Словенец Роглич в третий раз подряд выиграл «Вуэльту»
21:42
Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем общего зачета престижной веломногодневки «Вуэльта». Соревнования завершились в воскресенье.
Роглич выиграл веломногодневку в третий раз подряд.
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