Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Словенец Роглич в третий раз подряд выиграл «Вуэльту»

21:42

Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем общего зачета престижной веломногодневки «Вуэльта». Соревнования завершились в воскресенье.

Роглич выиграл веломногодневку в третий раз подряд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Бразилия — Аргентина: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира
Паралимпиада-2021: итоговый медальный зачет Игр в Токио
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд