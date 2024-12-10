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10 декабря, 23:50

Российские велогонщицы Бунеева и Самсонова получили нейтральный статус

Алина Савинова
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Международный союз велосипедистов (UCI) предоставил нейтральный статус призерам юниорского чемпионата России-2024 по велогонкам на шоссе Анастасии Самсоновой и Дарье Бунеевой, сообщает пресс-служба организации.

Нейтральный статус UCI дает право участвовать в крупнейших зарубежных турнирах.

20-летняя Самсонова на всероссийских соревнованиях представляет Санкт-Петербург, 22-летняя Бунеева выступает за Липецкую область.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

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