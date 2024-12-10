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Пятикратный чемпион мира по велошоссе признал вину в ДТП, повлекшем смерть супруги

Камила Абдурахманова
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Австралийский шоссейный велогонщик Роан Деннис признал свою вину в ДТП, повлекшем смерть его жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс, сообщает ABC Australia.

30 декабря 2023 года Деннис сбил свою супругу возле их дома. Хоскинс была доставлена в больницу, где позже скончалась.

10 декабря велогонщик признал свою вину в создании риска причинения вреда. Прокуратура сняла с бывшего спортсмена обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть человека, и в неосторожном вождении. Обвинение согласилось с тем, что Деннис не хотел убивать свою супругу.

За создание риска причинения вреда Деннису может грозить до семи лет тюремного заключение и лишение водительских прав на пять лет.

Хоскинс было 32 года, она вышла замуж за Денниса в 2017 году. У пары двое детей. Хоскинс была чемпионкой мира на треке в командной гонке преследования.

Деннис — пятикратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2012 в Лондоне и бронзовый призер Игр 2020 в Токио.

Роан Деннис и&nbsp;Мелисса Хоскинс. Звездный велогонщик насмерть задавил свою жену. Она тоже была известной спортсменкой
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