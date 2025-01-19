Александр Власов не поедет чемпионат мира в Руанде

Российский велогонщик Александр Власов продолжает подготовку к сезону 2025 года, который проведет, как и предыдущие, в составе имеющей немецкую прописку команды Red Bull — BORA — Hansgrohe. О планах на концовку сезона-2025 он рассказал «СЭ».

— После «Тура» у тебя «Вуэльта», а вот затем, в конце сезона, маячит чемпионат мира в Руанде, где обещают суммарный набор высоты 5475 метров на 267,5 километра дистанции? Какие мысли?

— Пока не задумывался, да и ехать под нейтральным флагом тяжеловато. В Швейцарию на ЧМ-2024 я съездил, но там хотя бы было близко. Но Руанда... в плане логистики, организации на месте, мне кажется, это нереально. Так что Руанда почти на сто процентов мимо.