Колумбиец Буитраго стал победителем 17-го этапа «Джиро д'Италия»

Колумбиец Сантьяго Буитраго выиграл 17-й этапе многодневной велогонки «Джиро д'Италия». Он преодолел дистанцию в 168 км за 4 часа 27 минут 41 секунду.

Второе место занял голландец Гийс Лемрейзе из Jumbo-Visma с отставанием 35 секунд. Третьим стал чех Ян Хирт из Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), вторую строчку занимает австралиец Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe), отстающий на 3 секунды.