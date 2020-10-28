Словенец Роглич выиграл восьмой этап «Вуэльты», россиянин Власов показал 4-й результат

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта».

Протяженность этапа по горной местности составила 164 км. Словенец преодолел дистанцию за 4 часа 7 минут 8 секунд.

Вторым стал эквадорец Ричард Карапас из Ineos, третьим — ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation. Россиянин Александр Власов из «Астаны», для которого эта «Вуэльта» является дебютной, финишировал четвертым, показав свой лучший результат в карьере в гонках «Гранд-тура».

В общем зачете лидирует Карапас, далее идет Роглич, третью строчку занимает Мартин, Власов — 15-й.