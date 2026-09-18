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Немецкий велогонщик Макс Ризе погиб после столкновения с оленем

Игнат Заздравин
Корреспондент

Немецкий велогонщик Макс Ризе погиб во время тренировки недалеко от границы с Австрией после столкновения с оленем, сообщает Der Spiegel.

По предварительной версии полиции, во время спуска из леса на трассу выбежал олень. Животное столкнулось с велосипедистом и проткнуло его рогами. Спортсмен скончался на месте. Эксперты обнаружили на месте происшествия следы, которые, по данным источника, указывают на столкновение с животным.

Ризе специализировался на ультрамарафонских велогонках. В 2026 году он выиграл Hellenic Mountain Race, а в августе занял второе место на Silk Road Mountain Race в Киргизии.

Годом ранее велогонщик установил рекорд в тройном Эверестинге: он совершил 95 подъемов на Гайсберг без остановки, набрав 26 553 м высоты за 37 часов.

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