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2 апреля, 19:29

Российский велогонщик Сырица занял третье место на первом этапе многодневки Tour of Hellas

Алина Савинова
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Российский велогонщик Глеб Сырица, выступающий за команду XDS Astana Development Team, финишировал третьим на первом этапе многодневки Tour of Hellas.

Дистанция составляла 140,39 километра. Первое место занял итальянец Маттео Москетти с результатом 3 часа 12 минут 51 секунда.

Соревнования проходят с 2 по 6 апреля в Греции. Первый этап стартовал в Патрах, конечным пунктом назначения станут Афины.

Сырица принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он стал 31-м в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

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