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2 апреля, 11:21

Якушевский стал 13-м российским тренером по велоспорту, получившим нейтральный статус

Сергей Ярошенко
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Тренер сборной России по велотреку Павел Якушевский получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Якушевский занимает пост тренера сборной России по велотреку с 2024 года. Он стал 13-м российским тренером, получившим от UCI нейтральный статус. Ранее его получили Никита Бекинеев, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов.

Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям под эгидой UCI в нейтральном статусе с мая 2023 года.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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