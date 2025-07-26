Российский велогонщик Логачев получил нейтральный статус

Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международного союза велосипедистов (UCI).

17-летний россиянин благодаря нейтральному статусу получил право выступить на чемпионате мира и Европы. Логачев является призером всероссийских соревнований по маунтинбайку .

В мае 2023 года UCI допустил россиян и белорусов к участию в международных турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.