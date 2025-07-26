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Российский велогонщик Логачев получил нейтральный статус

Сергей Разин
корреспондент

Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международного союза велосипедистов (UCI).

17-летний россиянин благодаря нейтральному статусу получил право выступить на чемпионате мира и Европы. Логачев является призером всероссийских соревнований по маунтинбайку.

В мае 2023 года UCI допустил россиян и белорусов к участию в международных турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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