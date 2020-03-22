Французский велогонщик от безделья создал страницу в соцсетях для козы и поит ее пивом

Призер «Тур де Франс» 2014 года Тибо Пино стал героем СМИ после того, как объявил об открытии собственного Instagram у одной из его коз.

Пино разводит их на ферме, две недели назад на свет появилась коза по имени Ким. Именно она будет «вести» Instagram, рассказывая о своих «приключениях и активной жизни». Пино решил пойти дальше и выложил фотографии, на которых коза питается из пивной бутылки. Ее содержимое неясно, но как утверждается на странице, новорожденная пьет бельгийское пиво.

Заодно были опубликованы промокоды для продажи «детских пивных бутылок». В комментариях отмечают хороший вкус животного и ждут участия козы в велогонках. Только за первый день Ким собрала три тысячи подписчиков. Защитники животных спортсмена возмущенными постами пока не атакуют.

29-летний Пино — чемпион Франции 2016 года, занял третье место на «Тур де Франс» 2014 года, финишировал в топ-шестерке «Джиро д?'Италия» и «Вуэльты». (Дмитрий Кузнецов)