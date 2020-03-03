Двое членов российской команды по велогонкам больны коронавирусом

У двух россиян, находившихся в Объединенных Арабских Эмиратах, обнаружен коронавирус. Заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источников, имена заболевших — велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович. Анализы остальных членов российской команды «Газпром-Русвело» показали отрицательный результат, но в ближайшее время их всех проверят повторно.

Ранее сообщалось, что велогонщиков шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина. На странице велокоманды в Instagram говорится, что спортсмены не получают никаких официальных документов или информации от местных властей. Помимо россиян, в таком же положении оказались и французские велогонщики.