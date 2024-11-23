Доделывать пришлось фанатам: моды убрали зависания из S.T.A.L.K.E.R. 2

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо начали появляться первые модификации, помогающие убрать подтормаживания в игре. Хорошие отзывы получил мод под названием Optimized Tweaks S.2.

Для его установки необходимо открыть Stalker2 — Content — Paks и распаковать файл в папку mods. Если такой папки нет, ее нужно создать. Создатель мода советует добавить параметр -dx12 в ярлык или в настройки запуска Steam, чтобы открыть игру в режиме DirectX 12.

Тем, кто использует вертикальную синхронизацию, следует включить ее не в самой игре, а в настройках видеокарты. Наконец, игрокам, не использующим Vsync, лучше сначала отключить ограничение частоты кадров в игре, а затем ограничить FPS в приложениях AMD, NVIDIA или RivaTuner.