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Сегодня, 14:16

Доделывать пришлось фанатам: моды убрали зависания из S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо начали появляться первые модификации, помогающие убрать подтормаживания в игре. Хорошие отзывы получил мод под названием Optimized Tweaks S.2.

Для его установки необходимо открыть Stalker2 — Content — Paks и распаковать файл в папку mods. Если такой папки нет, ее нужно создать. Создатель мода советует добавить параметр -dx12 в ярлык или в настройки запуска Steam, чтобы открыть игру в режиме DirectX 12.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Первые моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 упростили прохождение игры

Тем, кто использует вертикальную синхронизацию, следует включить ее не в самой игре, а в настройках видеокарты. Наконец, игрокам, не использующим Vsync, лучше сначала отключить ограничение частоты кадров в игре, а затем ограничить FPS в приложениях AMD, NVIDIA или RivaTuner.

Источник: DTF
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