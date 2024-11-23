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Все дело в лагах — автор Dishonored заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не заслужила хейта

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Автор Dishonored и Prey Рафаэль Колантонио считает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получила незаслуженно низкие оценки. По его мнению, рейтинг игры на Metacritic оставляет желать лучшего — всего 73 балла из 100.

Система оценок на этом сайте поощряет разработчиков делать скучные, но хорошо отполированные в плане оптимизации игры, посетовал Колантонио. Вот почему они легко набирают 80 баллов. S.T.A.L.K.E.R. 2, напротив, вышел сыроватым — в результате ему занизили рейтинг.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Сходство поражает: локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сравнить с реальностью

Впрочем, многие пользователи отмечают, что баги существенно влияют на игровой опыт. Оценивать шутер в отрыве от технических трудностей было бы неправильно. Хотите хороших оценок — выпускайте доведенную до ума игру.

Источник: DTF
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