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10 февраля 2025, 14:50

Мобильные игры выкинут из Steam? Valve обновила правила

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Freepik

В Steam обновились правила, связанные с рекламой внутри игр. Согласно им, просмотр рекламы не должен быть основой бизнес-модели проекта. Это значит, что мобильные игры, постоянно заставляющие пользователей смотреть рекламу, чтобы играть дальше, не смогут продаваться в Steam.

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Кроме того, нельзя выдавать внутриигровые награды за просмотр рекламы. Подобные правила действовали и раньше, но сейчас их дополнили и поставили на отдельную страницу.

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