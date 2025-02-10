Мобильные игры выкинут из Steam? Valve обновила правила

В Steam обновились правила, связанные с рекламой внутри игр. Согласно им, просмотр рекламы не должен быть основой бизнес-модели проекта. Это значит, что мобильные игры, постоянно заставляющие пользователей смотреть рекламу, чтобы играть дальше, не смогут продаваться в Steam.

Кроме того, нельзя выдавать внутриигровые награды за просмотр рекламы. Подобные правила действовали и раньше, но сейчас их дополнили и поставили на отдельную страницу.