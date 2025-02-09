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9 февраля 2025, 21:40

В Civilization 7 появятся дополнительные лидеры и еще одна эпоха

Богдан Виноградов
Корреспондент

Датамайнеры обнаружили намеки на новый контент в файлах Civilization 7. Судя по всему, в DLC для игры появится четвертая по счету эпоха — атомная. Кроме того, добавят новые цивилизации и лидеров — включая пиратскую республику, во главе которой стоит Эдвард Тич, более известный как Черная Борода.

Цивилизация 7.Поворот не туда? Что не так с Civilization 7

Также в игру должны войти Оттоманская империя, Исландия и цивилизации Полинезии. Разумеется, дата выхода дополнений еще не известна.

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