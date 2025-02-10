Названы самые популярные игры 2024 года на российских торрент-трекерах

В 2024 году самыми популярными играми на российских торрент-трекерах стали S.T.A.L.K.E.R. 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Сразу вслед за ними расположились Black Myth: Wukong, Pathe of Exile 2 и Elden Ring.

Между тем в целом россияне стали пользоваться торрент-трекерами реже — в 2024 году этот показатель снизился на 13 процентов. Кроме того, сразу 57 процентов геймеров утверждают, что купили игру, после того как поиграли во взломанную версию.