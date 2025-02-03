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Сегодня, 17:10

Valve назвала лучшие бесплатные игры декабря

Евгения Воскресенская
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Valve составила рейтинг игр, которым пользователи Steam отдавали предпочтение в декабре 2024 года. Не спешите пополнять кошельки — в подборку вошли только бесплатные проекты.

Spelunky. Всегда в моде: 20 лучших браузерных игр

Marvel Rivals — многопользовательский шутер от третьего лица в духе Overwatch и Valorant, только с полюбившимися супергероями. Недоступна в российском регионе.

Delta Force: Hawk Ops — тактический шутер от первого лица, напоминающий Call of Duty и Battlefield. Недоступна в российском регионе.

UNLIGHT:Revive — сюжетная карточная игра в стилистике аниме.

Awaria — короткая игра, которая получила крайне положительные отзывы в Steam. Главному герою нужно обслуживать тоннели и заодно уворачиваться от призраков.

Royal Quest Online — многопользовательская ролевая онлайн-игра в сеттинге фэнтези, вернувшаяся в Steam после длительного отсутствия.

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